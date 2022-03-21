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Окупанти вкрали з бердянського порту 5 кораблів із зерном – голова Запорізької ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 06:10
Бердянський порт, фото: Вікіпедія

З морського порту в Бердянську зникли п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна. Очевидці кажуть, що їх відігнали російські буксири.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону UAразом, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Мешканці Бердянська повідомляють, що в порту стояли п'ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені – це ми бачимо за митними документами, деякі частково завантажені.

Декілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту.

Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна".

Деталі: За словами Старуха, невдовзі має бути відомо, куди саме відправлені ці кораблі.

Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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