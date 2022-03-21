Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вкрали з бердянського порту 5 кораблів із зерном – голова Запорізької ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 05:10
Окупанти вкрали з бердянського порту 5 кораблів із зерном – голова Запорізької ОВА
Бердянський порт, фото: Вікіпедія

З морського порту в Бердянську зникли п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна. Очевидці кажуть, що їх відігнали російські буксири.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону UAразом, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Мешканці Бердянська повідомляють, що в порту стояли п'ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені – це ми бачимо за митними документами, деякі частково завантажені.

Реклама:

Декілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту.

Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна".

Деталі: За словами Старуха, невдовзі має бути відомо, куди саме відправлені ці кораблі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: