Окупанти вкрали з бердянського порту 5 кораблів із зерном – голова Запорізької ОВА
Понеділок, 21 березня 2022, 06:10
З морського порту в Бердянську зникли п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна. Очевидці кажуть, що їх відігнали російські буксири.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону UAразом, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Мешканці Бердянська повідомляють, що в порту стояли п'ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені – це ми бачимо за митними документами, деякі частково завантажені.
Декілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту.
Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна".
Деталі: За словами Старуха, невдовзі має бути відомо, куди саме відправлені ці кораблі.