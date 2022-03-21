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Оккупанты украли из бердянского порта 5 кораблей с зерном – председатель Запорожской ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 марта 2022, 06:10
Бердянский порт, фото: Википедия

С морского порта в Бердянске исчезли пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна. Очевидцы говорят, что их отогнали русские буксиры.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона UAвместе, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены.

Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта.

Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна".

Детали: По словам Старуха, вскоре должно быть известно, куда отправлены эти корабли.

Темы: Запорожская областьвойнаРосcия
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