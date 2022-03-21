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У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 05:35
У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну
Томас-Грінфілд, фото: Getty Images

Постійний представник Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що країни НАТО можуть прийняти рішення про введення військ в Україну, хоча США не вводитимуть своїх військ.

Джерело: Томас-Грінфілд в інтерв’ю телеканалу CNN

Пряма мова: "Я можу сказати, що американські війська не будуть на території України в даний момент.

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Президент (Джо Байден – ред.) чітко це сказав, але інші країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести війська в Україну".

Деталі: Томас-Грінфілд уточнила, що це буде рішення, яке країни НАТО вправі ухвалити.

Теми: СШАНАТОвійнаУкраїна
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