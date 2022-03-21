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В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 марта 2022, 05:35
В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину
Томас-Гринфилд, фото: Getty Images

Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США не будут вводить свои войска.

Источник: Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN

Прямая речь: "Я могу сказать, что американские войска не будут на территории Украины в данный момент.

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Президент (Джо Байден – ред.) ясно это сказал, но другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину".

Детали: Томас-Гринфилд уточнила, что это будет решение, которое страны НАТО вправе принять.

Темы: СШАНАТОвойнаУкраина
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