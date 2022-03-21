В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину
Понедельник, 21 марта 2022, 06:35
Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США не будут вводить свои войска.
Источник: Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN
Прямая речь: "Я могу сказать, что американские войска не будут на территории Украины в данный момент.
Президент (Джо Байден – ред.) ясно это сказал, но другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину".
Детали: Томас-Гринфилд уточнила, что это будет решение, которое страны НАТО вправе принять.
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