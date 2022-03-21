“Не може винести жаху”: Український математик скоїв самогубство після спроби виїхати з Росії

Математик з Донецька Костянтин Ольмезов, який проживав у Росії, скоїв самогубство.

Джерело: адвокат Дмитро Захватов у TG, Suspilne

Деталі: Зазначається, що Ольмезов покинув Донецьк через війну, переїхав до РФ і вступив до аспірантури МФТІ (Московський фізико-технічний інститут – Ред.), писав дисертацію.

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Після 24 лютого Ольмезов спробував покинути Росію, але не зміг, бо його затримала ФСБ. Він отримав адмінпротокол і був затриманий на 15 діб.

Потім він отримав запрошення до одного з університетів Австрії, щоб продовжити навчання там. Щоб залишити країну, Ольмезов купив квиток до Туреччини.

Дослівно адвокат Захватов: "Ми зійшлися на тому, що супровід його в аеропорт не має сенсу. Що він самостійно спробує пройти прикордонний контроль, і якщо виникнуть проблеми – я приїду. Домовились бути на зв'язку.

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І ось щойно я отримав звістку про те, що вранці він наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку, що йде з життя тому, що не може винести жаху того, що відбувається".

Деталі: У себе в Telegram-каналі Ольмезов написав, що він "надто глибоко засунув голову в горлянку тигра" і йому соромно перед українськими друзями. Ольмезов сказав, що він абсолютний атеїст і не вірить в пекло, а йде в нікуди, "але це нікуди мені миліше ніж реальність, де частина народу відкотилася в дикість, а інша частина цьому потурає".