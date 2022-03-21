Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

“Не може винести жаху”: Український математик скоїв самогубство після спроби виїхати з Росії

Анастасія КалатурПонеділок, 21 березня 2022, 06:50
ФОТО: facebook.com/fractalonkolm

Математик з Донецька Костянтин Ольмезов, який проживав у Росії, скоїв самогубство.

Джерело: адвокат Дмитро Захватов у TG, Suspilne

Деталі: Зазначається, що Ольмезов покинув Донецьк через війну, переїхав до РФ і вступив до аспірантури МФТІ (Московський фізико-технічний інститут – Ред.), писав дисертацію.

Після 24 лютого Ольмезов спробував покинути Росію, але не зміг, бо його затримала ФСБ. Він отримав адмінпротокол і був затриманий на 15 діб.

Потім він отримав запрошення до одного з університетів Австрії, щоб продовжити навчання там. Щоб залишити країну, Ольмезов купив квиток до Туреччини.

Дослівно адвокат Захватов: "Ми зійшлися на тому, що супровід його в аеропорт не має сенсу. Що він самостійно спробує пройти прикордонний контроль, і якщо виникнуть проблеми – я приїду. Домовились бути на зв'язку.

І ось щойно я отримав звістку про те, що вранці він наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку, що йде з життя тому, що не може винести жаху того, що відбувається".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Деталі: У себе в Telegram-каналі Ольмезов написав, що він "надто глибоко засунув голову в горлянку тигра" і йому соромно перед українськими друзями. Ольмезов сказав, що він абсолютний атеїст і не вірить в пекло, а йде в нікуди, "але це нікуди мені миліше ніж реальність, де частина народу відкотилася в дикість, а інша частина цьому потурає".

Теми: Росія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти вже втратили 117 літаків та 127 гелікоптерів - дані Генштабу

Польський генерал: Калінінград належить Польщі

У Росії під час ремонту ЗРК "Кинжал" та інших вкрали більше половини грошей

Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках

Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками

Прем’єр Польщі: Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні

Усі новини...
Росія
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
ЗСУ знищили 11 повітряних цілей росіян — зокрема сім літаків
У Росії оштрафували за плакат "Фашизм не пройде": ображає збройні сил РФ
Останні новини
11:48
фотоЛідер гурту "Бумбокс" отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу
11:43
Зеленський: Ядерний статус не повинен давати Росії дозвіл на несправедливість
11:40
Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим
11:37
Зеленський розповів, по яким країнам вдарить відсутність української сільгосппродукції
11:36
аудіоЛамають ноги, щоб втекти, і пиячать, щоб забутись, – СБУ оприлюднила розмови окупантів
11:29
У Києві та в області знову на півтори доби вводять комендантську годину
11:26
Окупанти хочуть провести фейкову евакуацію з Бучі в Білорусь
11:22
Частина Києва без світла через обстріли
11:02
Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з РФ
10:52
Як відбувалася денацифікація у повоєнній Німеччині. Історичний досвід
Усі новини...