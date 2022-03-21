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"Не может вынести ужаса": Украинский математик совершил самоубийство после попытки уехать из России

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 06:50
ФОТО: facebook.com/fractalonkolm

Математик из Донецка Константин Ольмезов, проживавший в России, совершил самоубийство.

Источник: адвокат Дмитрий Захватов в TG, Suspilne

Детали: Отмечается, что Ольмезов покинул Донецк из-за войны войны, переехал в РФ и поступил в аспирантуру МФТИ (Московский физико-технический институт – Ред.), писал диссертацию.

После 24 февраля Ольмезов попытался покинуть Россию, но не смог, потому что его задержала ФСБ. Он получил админпротокол и был задержан на 15 суток.

Затем он получил приглашение в один из университетов Австрии, чтобы продолжить обучение там. Чтобы покинуть страну, Ольмезов купил билет в Турцию.

Дословно адвокат Захватов: "Мы сошлись на том, что сопровождение его в аэропорт лишено смысла. Что он самостоятельно попробует пройти пограничный контроль и если возникнут проблемы - я приеду. Договорились быть на связи.

И вот только что я получил вести о том, что утром он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что уходит из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего".

Детали: У себя в Telegram-канале Ольмезов написал, что он "слишком глубоко засунул голову в глотку тигра" и ему стыдно перед украинскими друзьями. Ольмезов сказал, что он абсолютный атеист и не верит в ад, а уходит в никуда, "но это никуда мне милее реальности, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает".

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Темы: Росcия
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