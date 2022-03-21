Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН назвала кількість загиблих серед цивільних українців з початку війни

Понеділок, 21 березня 2022, 07:40
фото: Getty Images

З початку російського вторгнення в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 902 загиблих і 1459 поранених серед цивільного населення.

Джерело: УВКПЛ

Деталі: У відомстві зазначають, що станом на 24:00 19 березня 2022 року (за місцевим часом) мають відомості про 2361 жертву російської агресії в Україні. Це – 902 загиблих і 1459 поранених.

Серед загиблих – 179 чоловіків, 134 жінок, 11 дівчат і 25 хлопців, а також 39 дітей і 514 дорослих, стать яких поки невідома.

Серед поранених – 156 чоловіків, 117 жінок, 22 дівчат і 16 хлопців, а також 60 дітей і 1088 дорослих, стать яких поки невідома.

Загибель і поранення цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари, зазначають в УВКПЛ.

У відомстві додають, що, на їхню думку, цифри значно вищі за вказані, проте потребують перевірки і підтвердження.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаУкраїнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти вже втратили 117 літаків та 127 гелікоптерів - дані Генштабу

Польський генерал: Калінінград належить Польщі

У Росії під час ремонту ЗРК "Кинжал" та інших вкрали більше половини грошей

Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках

Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками

Прем’єр Польщі: Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні

Усі новини...
війна
Через обстріли росіян на Сумщині понад добу не вдається загасити масштабну пожежу
З території авіамістечка в Мелітополі загарбники випускають ракети по інших містах – мер
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
Останні новини
11:48
фотоЛідер гурту "Бумбокс" отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу
11:43
Зеленський: Ядерний статус не повинен давати Росії дозвіл на несправедливість
11:40
Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим
11:37
Зеленський розповів, по яким країнам вдарить відсутність української сільгосппродукції
11:36
аудіоЛамають ноги, щоб втекти, і пиячать, щоб забутись, – СБУ оприлюднила розмови окупантів
11:29
У Києві та в області знову на півтори доби вводять комендантську годину
11:26
Окупанти хочуть провести фейкову евакуацію з Бучі в Білорусь
11:22
Частина Києва без світла через обстріли
11:02
Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з РФ
10:52
Як відбувалася денацифікація у повоєнній Німеччині. Історичний досвід
Усі новини...