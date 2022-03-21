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ООН назвала кількість загиблих серед цивільних українців з початку війни

Понеділок, 21 березня 2022, 06:40
ООН назвала кількість загиблих серед цивільних українців з початку війни
фото: Getty Images

З початку російського вторгнення в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 902 загиблих і 1459 поранених серед цивільного населення.

Джерело: УВКПЛ

Деталі: У відомстві зазначають, що станом на 24:00 19 березня 2022 року (за місцевим часом) мають відомості про 2361 жертву російської агресії в Україні. Це – 902 загиблих і 1459 поранених.

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Серед загиблих – 179 чоловіків, 134 жінок, 11 дівчат і 25 хлопців, а також 39 дітей і 514 дорослих, стать яких поки невідома.

Серед поранених – 156 чоловіків, 117 жінок, 22 дівчат і 16 хлопців, а також 60 дітей і 1088 дорослих, стать яких поки невідома.

Загибель і поранення цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари, зазначають в УВКПЛ.

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У відомстві додають, що, на їхню думку, цифри значно вищі за вказані, проте потребують перевірки і підтвердження.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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