ООН назвала кількість загиблих серед цивільних українців з початку війни

З початку російського вторгнення в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 902 загиблих і 1459 поранених серед цивільного населення.

Джерело: УВКПЛ

Деталі: У відомстві зазначають, що станом на 24:00 19 березня 2022 року (за місцевим часом) мають відомості про 2361 жертву російської агресії в Україні. Це – 902 загиблих і 1459 поранених.

Серед загиблих – 179 чоловіків, 134 жінок, 11 дівчат і 25 хлопців, а також 39 дітей і 514 дорослих, стать яких поки невідома.

Серед поранених – 156 чоловіків, 117 жінок, 22 дівчат і 16 хлопців, а також 60 дітей і 1088 дорослих, стать яких поки невідома.

Загибель і поранення цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари, зазначають в УВКПЛ.

У відомстві додають, що, на їхню думку, цифри значно вищі за вказані, проте потребують перевірки і підтвердження.