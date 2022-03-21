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ООН назвала количество погибших среди гражданских украинцев с начала войны

Понедельник, 21 марта 2022, 07:40
фото: Getty Images

С начала российского вторжения в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 902 погибших и 1459 раненых среди гражданского населения.

Источник: УВКПЧ

Детали: В ведомстве отмечают, что по состоянию на 24:00 19 марта 2022 (по местному времени) имеют сведения о 2361 жертве российской агрессии в Украине. Это – 902 погибших и 1459 раненых.

Среди погибших – 179 мужчин, 134 женщин, 11 девушек и 25 парней, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых – 156 мужчин, 117 женщин, 22 девушек и 16 парней, а также 60 детей и 1088 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Гибель и ранения гражданского населения были причинены применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары, отмечают в УВКПЧ.

В ведомстве добавляют, что, по их мнению, цифры значительно выше указанных, однако нуждаются в проверке и подтверждении.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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