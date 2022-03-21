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Загарбники за добу зруйнували на Луганщині 12 будинків – голова ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 07:56
Пожежі в Сєвєродонецьку, фото ДСНС Луганської області

У Луганській області загарбники зруйнували 12 будинків, поранили двох цивільних осіб.

Джерело: голова Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай у Телеграм

Пряма мова: "Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній.

…знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури".

Деталі: Гайдай уточнює, що "намагання армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому вони обрали тактику терору мирного населення".

Також він зазначає, що під час обстрілів 20 березня загиблих виявлено не було, поранених двоє – в Попасній та Комишувасі. Врятованих з під завалів – п’ятеро.

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Теми: Луганська областьвійна
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