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Захватчики за сутки разрушили в Луганской области 12 домов – глава ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 марта 2022, 07:56
Пожары в Северодонецке, фото ГСЧС Луганской области

В Луганской области захватчики разрушили 12 домов, ранили двух гражданских лиц.

Источник: глава Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай в Телеграмм

Прямая речь: "Россияне вновь открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасному.

…снова имеем около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры".

Детали: Гайдай уточняет, что "усилия армии РФ захватить большие населенные пункты бесполезны, поэтому они избрали тактику террора мирного населения".

Также он отмечает, что во время обстрелов 20 марта погибших обнаружено не было, раненых двое – в Попасной и Камышевахе. Спасенных из-под завалов – пятеро.

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Темы: Луганская областьвойна
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