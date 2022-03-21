Росіяни двічі вдарили ракетами по полігону на Рівненщині

По полігону в Рівненській області росіяни завдали два ракетні удари.

Джерело: голова ОДА Рівненщини Віталій Коваль у Tg

Пряма мова: "Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари. На місці працює спеціальна комісія".

Деталі: Коваль сказав, що подробиці будуть відомі пізніше.