Росіяни двічі вдарили ракетами по полігону на Рівненщині
Понеділок, 21 березня 2022, 07:45
По полігону в Рівненській області росіяни завдали два ракетні удари.
Джерело: голова ОДА Рівненщини Віталій Коваль у Tg
Пряма мова: "Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари. На місці працює спеціальна комісія".
Деталі: Коваль сказав, що подробиці будуть відомі пізніше.
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