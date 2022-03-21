Россияне дважды ударили ракетами по полигону в Ровенской области

По полигону в Ровенской области россияне нанесли два ракетных удара.

Источник: глава ОГА Ровенщины Виталий Коваль в Tg

Прямая речь: "Сегодня в Ровенской области три раза звучала воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия".

Детали: Коваль сказал, что подробности будут известны позже.