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Россияне дважды ударили ракетами по полигону в Ровенской области

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 07:45

По полигону в Ровенской области россияне нанесли два ракетных удара.

Источник: глава ОГА Ровенщины Виталий Коваль в Tg

Прямая речь: "Сегодня в Ровенской области три раза звучала воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия".

Детали: Коваль сказал, что подробности будут известны позже.

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Темы: Ровенская областьвойнаРосcия
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