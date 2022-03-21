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Міноборони Британії: Київ залишається головною військовою метою Росії

"Європейська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 08:59

У міністерстві оборони Британії стверджують, що Київ залишається пріоритетом Росії, і вони очікують, що РФ поновить спроби з оточення міста у найближчі тижні.

Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства, опублікованій в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

В міноборони Британії відзначають, що запеклі бої тривають на північ від столиці, хоча російські війська, що наступали на місто з північного сходу, зупинилися.

"Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, зазначає міністерство, і росіяни, ймовірно, віддадуть пріоритет спробам оточити місто найближчими тижнями.

Як повідомлялося, уряди країн Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Дипломати ЄС заявили, що російська атака з використанням хімічної зброї або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.

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Теми: КиїввійнаРосіяВелика Британія
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