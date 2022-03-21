Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Британії: Київ залишається головною військовою метою Росії

"Європейська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 07:59

У міністерстві оборони Британії стверджують, що Київ залишається пріоритетом Росії, і вони очікують, що РФ поновить спроби з оточення міста у найближчі тижні.

Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства, опублікованій в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

В міноборони Британії відзначають, що запеклі бої тривають на північ від столиці, хоча російські війська, що наступали на місто з північного сходу, зупинилися.

Реклама:

"Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, зазначає міністерство, і росіяни, ймовірно, віддадуть пріоритет спробам оточити місто найближчими тижнями.

Як повідомлялося, уряди країн Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Дипломати ЄС заявили, що російська атака з використанням хімічної зброї або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.

Теми: КиїввійнаРосіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Київ
У Києві знову "замінували" всі школи
ЗМІ показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі
Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: