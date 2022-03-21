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Минобороны Британии: Киев остается главной военной целью России

"Европейская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 08:59

В министерстве обороны Британии утверждают, что Киев остается приоритетом России, и они ожидают, что РФ возобновит попытки из окружения города в ближайшие недели.

Об этом говорится в обновленной оценке британского министерства, опубликованной в понедельник, сообщает "Европейская правда".

В минобороны Британии отмечают, что ожесточенные бои продолжаются к северу от столицы, хотя наступавшие на город с северо-востока российские войска остановились.

"Силы, наступавшие из Гостомеля на северо-запад, были отражены упорным сопротивлением украинцев. Основная часть российских войск остается на расстоянии свыше 25 километров от центра города", - говорится в сообщении.

Несмотря на отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, отмечает министерство, и россияне, вероятно, отдадут приоритет попыткам оцепить город в ближайшие недели.

Как сообщалось, правительства стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о наложении нефтяного эмбарго на Россию в связи с ее вторжением в Украину.

Дипломаты ЕС заявили, что российская атака с использованием химического оружия или мощная бомбардировка Киева может стать причиной энергетического эмбарго.

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Темы: КиеввойнаРосcияВеликобритания
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