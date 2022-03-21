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У Росії хочуть скасувати вибори, щоб не витрачати гроші – росЗМІ

Роман ПетренкоПонеділок, 21 березня 2022, 08:18
У Росії хочуть скасувати вибори, щоб не витрачати гроші – росЗМІ

У Кремлі розглянуть можливість відмови від прямих виборів губернаторів у вересні в деяких регіонах з тих, де вони намічаються "через економічну ситуацію, що складається", повідомляють росЗМІ.

Джерело: "Коммерсантъ" з посиланням на співрозмовників в адміністрації президента

Деталі: До цього їх підштовхує насамперед зміна економічної ситуації через санкції проти РФ через війну на території України. На вибори губернаторів потрібно витратити чималі кошти, у тому числі й бюджетні, пояснює джерело мотивацію можливої ​​відмови від прямих виборів.

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Інші співрозмовники доповнюють, що за нових умов губернаторам важче працювати зі спонсорами та вести виборчі кампанії, які мають на меті соціально-економічні обіцянки.

Інші джерела зазначають, що у відмови від прямих виборів є і соціологічні резони. Нібито через війну в Україні рейтинги президента РФ Володимира Путіна зросли, а от "за порожні полиці із цукром питання будуть до губернаторів".

В адміністрації Путіна припускають ймовірність, що регіонам буде надана можливість змінити законодавство та відновити голосування щодо кандидатури голови у законодавчих зборах. Менш ймовірним сценарієм може бути перенесення регіональних виборів рішенням Центрвиборчкому.

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Теми: Росіясанкціївійнавибори
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