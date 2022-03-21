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В России хотят отменить выборы, чтобы не тратить деньги – росСМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 21 марта 2022, 08:18
В России хотят отменить выборы, чтобы не тратить деньги – росСМИ

В Кремле рассмотрят возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре в некоторых регионах из тех, где они намечаются "из-за складывающейся экономической ситуации", сообщают росСМИ.

Источник: "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников в администрации президента

Детали: К этому их подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации из-за санкций против РФ из-за войны на территории Украины. На выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные, поясняет источник в АП мотивацию возможного отказа от прямых выборов.

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Другие собеседники дополняют, что в новых условиях губернаторам труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании, которые подразумевают социально-экономические обещания.

Другие источники отмечают, что у отказа от прямых выборов есть и социологические резоны. Якобы из-за войны в Украине рейтинги президента РФ Владимира Путина выросли, а вот "за пустые полки с сахаром вопросы будут к губернаторам".

В администрации Путина допускают вероятность, что регионам будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Менее вероятным сценарием может быть перенос региональных выборов решением Центризбиркома.

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Темы: Росcиясанкциивойнавиборы
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