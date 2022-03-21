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На Запоріжжі спіймали інформатора окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 21 березня 2022, 08:16

Правоохоронці затримали інформатора російських окупантів у Запорізькій області.  

Джерело: Національна поліція у Telegram

Дослівно поліція: "На Запоріжжі правоохоронці викрили інформатора окупантів. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів Збройних сил України. Отримані дані надсилав воєнним злочинцям".

Деталі: 52-річного уродженця Вільнянська затримали 20 березня. 

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фото поліції

У підозрбваного виявили банківські картки, засоби зв’язку та засіб для пересування.

Повідомляється, що усі зібрані матеріали будуть передані до УСБУ в Запорізькій області для прийняття подальшого процесуального рішення.

 

Теми: Запоріжжявійнадержзрада
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