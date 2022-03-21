На Запорожье поймали информатора оккупантов
Понедельник, 21 марта 2022, 09:16
Правоохранители задержали информатора российских оккупантов в Запорожской области.
Источник: Национальная полиция в Telegram
Дословно полиция: "На Запорожье правоохранители разоблачили информатора оккупантов. Предатель изучал местонахождение сил и средств Вооруженных сил Украины. Полученные данные посылал военным преступникам".
Детали: 52-летнего уроженца Вольнянского задержали 20 марта.
У подозреваемого обнаружили банковские карты, средства связи и средство передвижения.
Сообщается, что все собранные материалы будут переданы в УСБУ в Запорожской области для принятия дальнейшего процессуального решения.