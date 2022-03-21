На Запорожье поймали информатора оккупантов

Правоохранители задержали информатора российских оккупантов в Запорожской области.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно полиция: "На Запорожье правоохранители разоблачили информатора оккупантов. Предатель изучал местонахождение сил и средств Вооруженных сил Украины. Полученные данные посылал военным преступникам".

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Детали: 52-летнего уроженца Вольнянского задержали 20 марта.

У подозреваемого обнаружили банковские карты, средства связи и средство передвижения.

Фото полиции

Сообщается, что все собранные материалы будут переданы в УСБУ в Запорожской области для принятия дальнейшего процессуального решения.