8 гумкоридорів відкрили на 21 березня

На 21 березня погоджено 8 гуманітарних коридорів в Донецькій, Київській та Луганській областях.

Джерело: відеозвернення глави Мінреінтеграції Ірини Верещук

Деталі: Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя працюватимуть маршрути:

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Бердянськ – Запоріжжя

Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27

Мангушська громада – Запоріжжя

Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"

Нікольське – Запоріжжя

ВІДЕО ДНЯ

Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Київська область

з селища Велика Димерка до Броварів

Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1.

з селища Ворзель до селища Білогородка

Місце зборів – на вулиці Садова, 13.

з міста Буча до селища Білогородка

Місце зборів – вулиця Енергетиків, 12

з села Козаровичи до міста Вишгород

Місце зборів – тренінговий центр ГУНП.

Луганська область

з міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів – будівля ДСНС на вулиці Сосюри, 324.

з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів – будинок культури на вулиці Химіків, 28.

з міста Гірське до міста Бахмут