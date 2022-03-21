Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

8 гумкоридорів відкрили на 21 березня

Роман ПетренкоПонеділок, 21 березня 2022, 08:28

На 21 березня погоджено 8 гуманітарних коридорів в Донецькій, Київській та Луганській областях.

Джерело: відеозвернення глави Мінреінтеграції Ірини Верещук

Деталі: Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя працюватимуть маршрути:

Реклама:

Бердянськ – Запоріжжя

  • Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27

Мангушська громада – Запоріжжя

  • Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"

Нікольське – Запоріжжя

ВІДЕО ДНЯ
  • Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Київська область

з селища Велика Димерка до Броварів

  • Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1.

з селища Ворзель до селища Білогородка

  • Місце зборів – на вулиці Садова, 13.

з міста Буча до селища Білогородка

  • Місце зборів – вулиця Енергетиків, 12

з села Козаровичи до міста Вишгород

  • Місце зборів – тренінговий центр ГУНП.

Луганська область

з міста Лисичанськ до міста Бахмут

  • Місце зборів – будівля ДСНС на вулиці Сосюри, 324.

з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

  • Місце зборів – будинок культури на вулиці Химіків, 28.

з міста Гірське до міста Бахмут

  • Місце зборів – вулиця Першотравнева, 42, будинок культури та вулиця Миру, 136

Теми: евакуаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
евакуація
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: