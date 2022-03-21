8 гумкоридоров открыли на 21 марта

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях.

Источник: видео-обращение главы Минреинтеграции Ирины Верещук

Детали: Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать маршруты:

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Бердянск – Запорожье

Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

Мангушская община – Запорожье

ВИДЕО ДНЯ

Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"

Никольское – Запорожье

Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23

Киевская область

из поселка Большая Дымерка в Бровары

Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.

из поселка Ворзель в поселок Белогородка

Место собрания – на улице Садовая, 13.

из города Буча в поселок Белогородка

Место собрания – улица Энергетиков, 12

из села Козаровичи в город Вышгород

Место собрания – тренинговый центр ГУНП.

Луганская область

из города Лисичанск в город Бахмут

Место собрания – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.

из города Северодонецк в Бахмут

Место собрания – дом культуры на улице Химиков, 28.

из города Горное в Бахмут