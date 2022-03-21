Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

8 гумкоридоров открыли на 21 марта

Роман ПетренкоПонедельник, 21 марта 2022, 08:28

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях.

Источник: видео-обращение главы Минреинтеграции Ирины Верещук

Детали: Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать маршруты:

Реклама:

Бердянск – Запорожье

Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

Мангушская община – Запорожье

ВИДЕО ДНЯ

Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"

Никольское – Запорожье

Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23

Киевская область

из поселка Большая Дымерка в Бровары

  • Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.

из поселка Ворзель в поселок Белогородка

  • Место собрания – на улице Садовая, 13.

из города Буча в поселок Белогородка

  • Место собрания – улица Энергетиков, 12

из села Козаровичи в город Вышгород

  • Место собрания – тренинговый центр ГУНП.

Луганская область

из города Лисичанск в город Бахмут

  • Место собрания – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.

из города Северодонецк в Бахмут

  • Место собрания – дом культуры на улице Химиков, 28.

из города Горное в Бахмут

  • Место собрания – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136

Темы: эвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
эвакуация
В Москве отменили более 20 авиарейсов и эвакуируют Киевский вокзал
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: