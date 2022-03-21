8 гумкоридоров открыли на 21 марта
На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях.
Источник: видео-обращение главы Минреинтеграции Ирины Верещук
Детали: Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать маршруты:
Бердянск – Запорожье
Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27
Мангушская община – Запорожье
Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"
Никольское – Запорожье
Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23
Киевская область
из поселка Большая Дымерка в Бровары
- Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.
из поселка Ворзель в поселок Белогородка
- Место собрания – на улице Садовая, 13.
из города Буча в поселок Белогородка
- Место собрания – улица Энергетиков, 12
из села Козаровичи в город Вышгород
- Место собрания – тренинговый центр ГУНП.
Луганская область
из города Лисичанск в город Бахмут
- Место собрания – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.
из города Северодонецк в Бахмут
- Место собрания – дом культуры на улице Химиков, 28.
из города Горное в Бахмут
- Место собрания – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136