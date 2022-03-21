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Нідерландський суд звільнив двох українців з СІЗО для участі у війні з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 08:28

Суд у нідерландському місті Бреда ухвалив рішення звільнити з-під варти двох українців, які перебували в СІЗО, щоб вони могли протистояти російському вторгненню в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Двоє українців у віці 27 та 29 років перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням у контрабанді людей.

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Двох чоловіків з Луцька заарештували у вересні минулого року на яхті після спроби переправити групу албанців до Великої Британії.

Адвокат, який захищає двох чоловіків, просив суд звільнити їх, щоб вони могли повернутися додому та захистити свою країну від вторгнення. 

Суд звільнив затриманих, постановивши, що ситуація пов'язана з "особливими та серйозними обставинами", і наголосивши, що двоє чоловіків наполягли на тому, щоб повернутися додому для участі у бойових діях.

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Чоловіків було звільнено за дотримання низки умов. Вони повинні уникати вчинення будь-яких інших правопорушень, повернутися відбути своє попереднє ув'язнення на вимогу суду і, за необхідності, відбути свої вироки, якщо суд все ж таки ухвалить рішення ув’язнити їх.

Теми: НідерландивійнаУкраїнасуд
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