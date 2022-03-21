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Нидерландский суд освободил двух украинцев из СИЗО для участия в войне с РФ

"Европейская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 09:28

Суд в нидерландском городе Бреда принял решение освободить из-под стражи двух находившихся в СИЗО украинцев, чтобы они могли противостоять российскому вторжению в Украину.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Euractiv.

Двое украинцев в возрасте 27 и 29 лет содержались под стражей в течение шести месяцев по обвинению в контрабанде людей.

Двое мужчин из Луцка были арестованы в сентябре прошлого года на яхте после попытки переправить группу албанцев в Великобританию.

Адвокат, защищающий двух мужчин, просил суд освободить их, чтобы они могли вернуться домой и защитить свою страну от вторжения.

Суд освободил задержанных, постановив, что ситуация связана с "особыми и серьезными обстоятельствами", и подчеркнув, что двое мужчин настояли на том, чтобы вернуться домой для участия в боевых действиях.

Мужчин были освобождены при соблюдении ряда условий. Они должны избегать совершения любых других правонарушений, вернуться отбыть свое предварительное заключение по требованию суда и, при необходимости, отбыть свои приговоры, если суд все же примет решение заключить их в тюрьму.

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Темы: НидерландывойнаУкраинасуд
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