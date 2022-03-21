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Прем’єр Британії може відвідати Київ на знак підтримки України – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 09:08

Прем’єр Британії Борис Джонсон розглядає можливість поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку боротьбі України проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що прем’єр-міністр попросив чиновників вивчити практичність і цінність поїздки до столиці України на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

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Водночас співробітники служб безпеки висловили застереження щодо поїздки прем'єр-міністра до зони бойових дій.

Але джерело в уряді повідомило, що Джонсон "хоче поїхати".

"Якщо відкинути питання безпеки, які є значними, питання полягає в тому, чи є чогось додаткового, чого можна досягти, здійснивши особистий візит, чи це буде просто проявом солідарності і чи це само по собі є достатньою метою".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава польського уряду Матеуш Моравецький та віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею 15 березня у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Вони прибули попри активні обстріли української столиці російськими окупаційними військами.

Моравецький закликав інших європейських лідерів наслідувати їхній приклад.

Теми: Борис ДжонсонКиїв
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