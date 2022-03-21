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Премьер Британии может посетить Киев в знак поддержки Украины – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 10:08

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку борьбе Украины против РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Mail.

Сообщается, что премьер-министр попросил чиновников изучить практичность и ценность поездки в столицу Украины на переговоры с президентом Зеленским.

В то же время сотрудники служб безопасности выразили оговорку относительно поездки премьер-министра в зону боевых действий.

Но источник в правительстве сообщил, что Джонсон "хочет ехать".

"Если отвергнуть значительные вопросы безопасности, вопрос состоит в том, есть ли чего-то дополнительного, чего можно достичь, совершив личный визит, будет ли это просто проявлением солидарности и является ли это само по себе достаточной целью".

Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей 15 марта в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Они прибыли, несмотря на активные обстрелы украинской столицы, российскими оккупационными войсками.

Моравецкий призвал других европейских лидеров последовать их примеру.

Темы: Борис ДжонсонКиев
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