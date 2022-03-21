У Німеччині поширюють фейк про смертельне побиття підлітка групою українців

Поліція німецького Бонна попередила про поширення в інтернеті фейкового відео, в якому йдеться про нібито смертельне побиття натовпом українців 16-річного юнака в Ойскірхені, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"В інтернеті поширюється відео, в якому повідомляється про напад на 16-річного підлітка в районі Ойскірхена. Стверджується, що його побила до смерті група українців. Мова відео - російська", - йдеться у повідомленні поліції в Twitter.

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Відео було опубліковано в Telegram-каналі, який поширює російську пропаганду про війну Росії проти України. У фейковому повідомленні сказано, що 16-річного волонтера "Даніеля" побили тільки тому, що він розмовляв російською.

"Боннська поліція, відповідальна за кримінальні злочини в районі Ойскірхена, не має жодної інформації ні про такий жорстокий напад, тим більше зі смертельним наслідком", - додали правоохоронці.

Вони зазначили, що поліція Бонна розпочала розслідування. В цей час експерти припускають, що це навмисне "фейкове відео", яке покликане розпалити ненависть.

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Поліція просить людей не поширювати це відео і дуже уважно перевіряти всю інформацію, особливо із соціальних мереж.

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