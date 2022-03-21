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В Германии распространяют фейк о смертельном избиении подростка группой украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 09:30

Полиция немецкого Бонна предупредила о распространении в интернете фейкового видео, в котором говорится о якобы смертельном избиении толпой украинцев 16-летнего юноши в Ойскирхене в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В интернете распространяется видео, в котором сообщается о нападении на 16-летнего подростка в районе Ойскирхена. Утверждается, что его избила до смерти группа украинцев. Язык видео - русский", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

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Видео было опубликовано в Telegram-канале, распространяющем российскую пропаганду о войне России против Украины. В фейковом сообщении говорилось, что 16-летнего волонтера "Даниэля" избили только за то, что он говорил по-русски.

"Боннская полиция, ответственная за преступления в районе Ойскирхен, не имеет информации о таком жестоком нападении, особенно с фатальным исходом", - добавил полицию.

Они отметили, что полиция Бонна приступила к расследованию. В то же время эксперты предполагают, что это умышленное "фейковое видео", призванное разжечь ненависть.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция просит людей не распространять это видео и очень внимательно проверять всю информацию, особенно из социальных сетей.

Напомним, в Британии рассказали об "информационном спецназе", созданном перед вторжением РФ.

Темы: ГерманияРосcияпропагандаУкраина
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