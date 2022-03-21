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За 25 днів війни Росія втратила вже 15 тисяч солдатів - Міноборони

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 09:36
За 25 днів війни Росія втратила вже 15 тисяч солдатів - Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України знищили близько 15 тисяч російських військовослужбовців.

Джерело: дані Міноборони

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 15000 осіб,
  • танків ‒ 498 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
  • артилерійських систем – 240 од,
  • РСЗВ - 80 од,
  • засоби ППО - 45 од,
  • літаків– 97 од,
  • гелікоптерів – 121 од,
  • автомобільної техніки - 969 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
  • спеціальна техніка - 13.
 

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаРосія
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