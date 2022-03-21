За 25 днів війни Росія втратила вже 15 тисяч солдатів - Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України знищили близько 15 тисяч російських військовослужбовців.

Джерело: дані Міноборони

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15000 осіб,

танків ‒ 498 од,

бойових броньованих машин ‒ 1535 од,

артилерійських систем – 240 од,

РСЗВ - 80 од,

засоби ППО - 45 од,

літаків– 97 од,

гелікоптерів – 121 од,

автомобільної техніки - 969 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.

спеціальна техніка - 13.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.