За 25 днів війни Росія втратила вже 15 тисяч солдатів - Міноборони
Понеділок, 21 березня 2022, 09:36
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України знищили близько 15 тисяч російських військовослужбовців.
Джерело: дані Міноборони
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу - близько 15000 осіб,
- танків ‒ 498 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
- артилерійських систем – 240 од,
- РСЗВ - 80 од,
- засоби ППО - 45 од,
- літаків– 97 од,
- гелікоптерів – 121 од,
- автомобільної техніки - 969 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
- спеціальна техніка - 13.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.