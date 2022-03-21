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За 25 дней войны Россия потеряла уже 15 тысяч солдат - Минобороны

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 10:36

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины уничтожили около 15 тысяч российских военнослужащих.

Источник: данные Минобороны

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15000 человек,
  • танков ‒ 498 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
  • артиллерийских систем – 240 ед,
  • РСЗО - 80 ед,
  • средства ПВО - 45 ед,
  • самолетов – 97 ед,
  • вертолетов – 121 ед,
  • автомобильной техники - 969 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,
  • специальная техника – 13.
 

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: войнаРосcия
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