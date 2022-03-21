За 25 дней войны Россия потеряла уже 15 тысяч солдат - Минобороны
Понедельник, 21 марта 2022, 10:36
С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины уничтожили около 15 тысяч российских военнослужащих.
Источник: данные Минобороны
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15000 человек,
- танков ‒ 498 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
- артиллерийских систем – 240 ед,
- РСЗО - 80 ед,
- средства ПВО - 45 ед,
- самолетов – 97 ед,
- вертолетов – 121 ед,
- автомобильной техники - 969 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,
- специальная техника – 13.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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