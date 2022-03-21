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Українські сапери підірвали "Тор" окупантів

Роман ПетренкоПонеділок, 21 березня 2022, 11:05
фото: генштаб

Сапери Збройних сил підірвали російський ЗРК "Тор М1".

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав - якісь дірки на дорозі.

Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать".

Довідково: "Тор" – всепогодний російський тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".

Теми: Збройні силивійнаРосія
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