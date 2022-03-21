Українські сапери підірвали "Тор" окупантів
Понеділок, 21 березня 2022, 10:05
Сапери Збройних сил підірвали російський ЗРК "Тор М1".
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав - якісь дірки на дорозі.
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Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать".
Довідково: "Тор" – всепогодний російський тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.
Система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".
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