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Украинские саперы взорвали "Тор" оккупантов

Роман ПетренкоПонедельник, 21 марта 2022, 10:05
Украинские саперы взорвали Тор оккупантов

Саперы Вооруженных Сил взорвали российский ЗРК "Тор М1".

Источник: Генштаб

Дословно: "Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать куда должен - какие дыры на дороге.

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Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат".

Справка: "Тор" – всепогодный российский тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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