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Боррель: Росія скоює воєнні злочини, ЄС розгляне нафтові санкції

"Європейська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 10:13

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готовий обговорити санкції проти РФ у нафтовій сфері, та назвав події у Маріуполі великим воєнним злочином.

Про це Боррель заявив у понеділок перед початком зустрічей міністрів закордонних справ та оборони ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми обговоримо, які ще санкції ми можемо обдумати, більше санкцій. Зокрема, пов’язані з енергетикою", - заявив Боррель.

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Він підтвердив, що міністри обговорять можливість запровадження нафтового ембарго щодо Росії. 

Глава дипломатії ЄС переконаний, що Росія скоює в Україні воєнні злочини. Те, що відбувається в Маріуполі, Боррель назвав "величезним воєнним злочином".

"Те, що відбувається в Маріуполі – це величезний воєнний злочин, щось жахливе, ми повинні це категорично засудити, місто повністю зруйноване, люди помирають", - сказав він.

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За словами Борреля, міністр оборони Олексій Резніков через відеозв’язок розповість про актуальну ситуацію в Україні, і міністри ЄС обговорять подальші способи підтримки. 

Серед іншого, Боррель сказав про можливе затвердження наступного траншу з Європейського фонду забезпечення миру. Як повідомлялося, у Євросоюзі планують погодити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом. 

Теми: ЄСРосіясанкції
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