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Боррель: Россия совершает военные преступления, ЕС рассмотрит нефтяные санкции

"Европейская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 11:13

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов обсудить санкции против РФ в нефтяной сфере, и назвал произошедшее в Мариуполе крупным военным преступлением.

Об этом Боррель заявил в понедельник перед началом встреч министров иностранных дел и обороны ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудим, какие еще санкции мы можем обдумать, больше санкций. В частности, связанные с энергетикой", – заявил Боррель.

Он подтвердил, что министры обсудят возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России.

Глава дипломатии ЕС убежден, что Россия совершает в Украине военные преступления. Происходящее в Мариуполе Боррель назвал "огромным военным преступлением".

"Происходящее в Мариуполе – это огромное военное преступление, что-то ужасное, мы должны это категорически осудить, город полностью разрушен, люди умирают", - сказал он.

По словам Борреля, министр обороны Алексей Резников через видеосвязь расскажет об актуальной ситуации в Украине, и министры ЕС обсудят дальнейшие способы поддержки.

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Среди прочего Боррель сказал о возможном утверждении следующего транша из Европейского фонда обеспечения мира. Как сообщалось, в Евросоюзе планируют согласовать дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине в ближайшее время.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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