Розвідка публікує список мотострілецької казачєй бригади, яка воює в Україні

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади Ставропольського краю РФ, що воює в Україні.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Розвідники здобули список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

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У переліку - 32 прізвища офіцерів і солдатів із персональними даними та адресами. З повним списком можна ознайомитись на сайті.

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