Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка публікує список мотострілецької казачєй бригади, яка воює в Україні

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 10:14
Розвідка публікує список мотострілецької казачєй бригади, яка воює в Україні

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади Ставропольського краю РФ, що воює в Україні.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Розвідники здобули список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Реклама:

У переліку - 32 прізвища офіцерів і солдатів із персональними даними та адресами. З повним списком можна ознайомитись на сайті.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

Дослівно: "Кожен українець повинен знати їхні імена!

Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розвідкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
розвідка
Буданов: Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років
Атака на аеродром у Пскові була з РФ: ЗМІ показали момент удару
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: