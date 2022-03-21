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Розвідка публікує список мотострілецької казачєй бригади, яка воює в Україні

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 11:14

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади Ставропольського краю РФ, що воює в Україні.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Розвідники здобули список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

У переліку - 32 прізвища офіцерів і солдатів із персональними даними та адресами. З повним списком можна ознайомитись на сайті.

 
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Теми: розвідкавійна
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