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Разведка публикует список мотострелковой казачьей бригады, воюющей в Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 10:14
Разведка публикует список мотострелковой казачьей бригады, воюющей в Украине

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады Ставропольского края РФ, воюющей в Украине.

Источник: ГУР МОУ

Детали: Разведчики получили список военнослужащих реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады, (в/ч 74814) г. Будённовск, совершающих военные преступления против народа Украины.

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В перечне – 32 фамилии офицеров и солдат с персональными данными и адресами. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

Дословно: "Каждый украинец должен знать их имена!

Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности".

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Темы: разведкавойна
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