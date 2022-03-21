Пасажирський літак розбився в Китаї, на борту було понад 130 людей
Понеділок, 21 березня 2022, 10:15
Китайський авіалайнер зі 132 чи 133 людьми на борту розбився на півдні Китаю 21 березня.
Джерело: CNN
Деталі: У понеділок вдень у горах в південному китайському регіоні Гуансі розбився реактивний лайнер China Eastern Airlines.
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За даними Управління цивільної авіації Китаю, на борту було 132 людини: 123 пасажири та 9 членів екіпажу. Водночас, деякі ЗМі повідомляють про 133 особи на борту.
Boeing-737 прямував із південно-західного міста Куньмін до Гуанчжоу, коли втратив зв'язок над містом Учжоу.
На місце катастрофи направлена рятувальна група.
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