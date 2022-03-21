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Пасажирський літак розбився в Китаї, на борту було понад 130 людей 

Олена РощінаПонеділок, 21 березня 2022, 11:15

Китайський авіалайнер зі 132 чи 133 людьми на борту розбився на півдні Китаю 21 березня.

Джерело: CNN 

Деталі: У понеділок вдень у горах в південному китайському регіоні Гуансі розбився реактивний лайнер China Eastern Airlines. 

За даними Управління цивільної авіації Китаю, на борту було 132 людини: 123 пасажири та 9 членів екіпажу. Водночас, деякі ЗМі повідомляють про 133 особи на борту. 

Boeing-737 прямував із південно-західного міста Куньмін до Гуанчжоу, коли втратив зв'язок над містом Учжоу. 

На місце катастрофи направлена рятувальна група.

Теми: Китайавіа
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