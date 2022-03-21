Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пасажирський літак розбився в Китаї, на борту було понад 130 людей 

Олена РощінаПонеділок, 21 березня 2022, 10:15

Китайський авіалайнер зі 132 чи 133 людьми на борту розбився на півдні Китаю 21 березня.

Джерело: CNN 

Деталі: У понеділок вдень у горах в південному китайському регіоні Гуансі розбився реактивний лайнер China Eastern Airlines. 

Реклама:

За даними Управління цивільної авіації Китаю, на борту було 132 людини: 123 пасажири та 9 членів екіпажу. Водночас, деякі ЗМі повідомляють про 133 особи на борту. 

Boeing-737 прямував із південно-західного міста Куньмін до Гуанчжоу, коли втратив зв'язок над містом Учжоу. 

На місце катастрофи направлена рятувальна група.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Китайавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Китай
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: