Пасажирський літак розбився в Китаї, на борту було понад 130 людей 

Китайський авіалайнер зі 132 чи 133 людьми на борту розбився на півдні Китаю 21 березня.

Джерело: CNN

Деталі: У понеділок вдень у горах в південному китайському регіоні Гуансі розбився реактивний лайнер China Eastern Airlines.

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За даними Управління цивільної авіації Китаю, на борту було 132 людини: 123 пасажири та 9 членів екіпажу. Водночас, деякі ЗМі повідомляють про 133 особи на борту.

Boeing-737 прямував із південно-західного міста Куньмін до Гуанчжоу, коли втратив зв'язок над містом Учжоу.

На місце катастрофи направлена рятувальна група.