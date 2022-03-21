Пассажирский самолет разбился в Китае, на борту было более 130 человек
Понедельник, 21 марта 2022, 10:15
Китайский авиалайнер со 132 или 133 людьми на борту разбился на юге Китая 21 марта.
Источник: CNN
Детали: В понедельник днем в горах в южном китайском регионе Гуанси разбился реактивный лайнер China Eastern Airlines.
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По данным Управления гражданской авиации Китая, на борту находились 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа. В то же время, некоторые СМИ сообщают о 133 дицах на борту.
Boeing-737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь над городом Учжоу.
На место крушения направлена спасательная группа.
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