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Пассажирский самолет разбился в Китае, на борту было более 130 человек

Елена РощинаПонедельник, 21 марта 2022, 11:15

Китайский авиалайнер со 132 или 133 людьми на борту разбился на юге Китая 21 марта.

Источник: CNN

Детали: В понедельник днем ​​в горах в южном китайском регионе Гуанси разбился реактивный лайнер China Eastern Airlines.

По данным Управления гражданской авиации Китая, на борту находились 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа. В то же время, некоторые СМИ сообщают о 133 дицах на борту.

Boeing-737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь над городом Учжоу.

На место крушения направлена ​​спасательная группа.

Темы: Китайавиа
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