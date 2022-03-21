Кремль хоче, щоб інші країни допомогли "зробити Україну зговірливішою"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив іншим країнам, що важливо зробити Україну "зговірливішою".

Джерело: Пісков, якого цитують росЗМІ

Пряма мова Пєскова: "Росія вдячна всім країнам, які пропонують посередництво на переговорах з Києвом, важливо зробити Україну зговірливішою.

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Ступінь просування на переговорах, напевно, не такий, як хотілося б, і не такий, як потребує динаміка розвитку ситуації для української сторони".

Деталі: Пєсков каже, що росіяни демонструють готовність "працювати швидше та змістовніше, ніж переговорники з українського боку".