Кремль хочет, чтобы другие страны помогли "сделать Украину сговорчивей"
Понедельник, 21 марта 2022, 12:06
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил другим странам, что важно сделать Украину "более сговорчивой".
Источник: Песков, которого цитируют росСМИ
Прямая речь Пескова: "Россия признательна всем странам, предлагающим посредничество на переговорах с Киевом, важно сделать Украину более сговорчивой.
Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны".
Детали: Песков говорит, что россияне демонстрируют готовность "работать быстрее и содержательнее, чем переговорщики с украинской стороны".