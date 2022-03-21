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Кремль хочет, чтобы другие страны помогли "сделать Украину сговорчивей"

Роман ПетренкоПонедельник, 21 марта 2022, 11:06
Кремль хочет, чтобы другие страны помогли сделать Украину сговорчивей

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил другим странам, что важно сделать Украину "более сговорчивой".

Источник: Песков, которого цитируют росСМИ

Прямая речь Пескова: "Россия признательна всем странам, предлагающим посредничество на переговорах с Киевом, важно сделать Украину более сговорчивой.

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Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны".

Детали: Песков говорит, что россияне демонстрируют готовность "работать быстрее и содержательнее, чем переговорщики с украинской стороны".

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Темы: РосcияПутинвойнапропаганда
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