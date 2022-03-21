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Єврокомісія обіцяє якнайшвидше надати висновок щодо готовності України до членства в ЄС

Понеділок, 21 березня 2022, 12:27

Єврокомісія обіцяє якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це перед початком засідання глав МЗС Євросоюзу у понеділок заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, повідомляє "Європейська правда"

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", - написав Варгеї.

В Офісі президента України наполягають, що робота Єврокомісії з підготовки висновку про готовність України отримати статус кандидата буде суттєво швидшою, ніж в інших держав, як проходили цей шлях.

Оптимістичний, але водночас реалістичний термін надання Україні статусу кандидата – це саміт ЄС наприкінці червня 2022 року.

Докладніше про процедуру, що має привести Україну до членства у ЄС та про виклики на цьому шляху, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

 

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Теми: ЄврокомісіяЄСУкраїна
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