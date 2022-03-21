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Еврокомиссия обещает как можно быстрее дать заключение о готовности Украины к членству в ЕС

Понедельник, 21 марта 2022, 11:27

Еврокомиссия обещает как можно скорее подготовить официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом перед началом заседания глав МИД Евросоюза в понедельник заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи, сообщает "Европейская правда"

"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", - написал Варгеи.

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В Офисе президента Украины настаивают, что работа Еврокомиссии по подготовке заключения о готовности Украины получить статус кандидата будет существенно быстрее, чем у других государств, которые проходили этот путь.

Оптимистичный, но одновременно реалистичный срок предоставления Украине статуса кандидата – это саммит ЕС в конце июня 2022 года.

Подробнее о процедуре, которая должна привести Украину к членству в ЕС и вызовы на этом пути, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.

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Темы: ЕврокомиссияЕСУкраина
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