Житомирщину вперше обстріляли з "Градів", є загиблі – ОДА
Понеділок, 21 березня 2022, 11:57
Житомирську область вперше від початку війни обстріляли з "Градів" – атакували Селець, загинули 4 людини.
Джерело: глава ОДА Віталій Бунечко у Telegram
Пряма мова Бунечка: "20 березня ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради".
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Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець.
Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області.
Ми продовжуємо укріплювати рубежі. Впевнений, що ми переможемо".
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