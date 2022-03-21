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Житомирщину вперше обстріляли з "Градів", є загиблі – ОДА

Роман ПетренкоПонеділок, 21 березня 2022, 12:57
град, фото ілюстративне

Житомирську область вперше від початку війни обстріляли з "Градів" – атакували Селець, загинули 4 людини.

Джерело: глава ОДА Віталій Бунечко у Telegram

Пряма мова Бунечка: "20 березня ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради".

Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець.

Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області.

Ми продовжуємо укріплювати рубежі. Впевнений, що ми переможемо".

Теми: ЖитомирщинавійнаРосія
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