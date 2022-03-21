Житомирщину впервые обстреляли из "Градов", есть погибшие – ОГА
Понедельник, 21 марта 2022, 11:57
Житомирскую область впервые с начала войны обстреляли из "Градов" – атаковали Селец, погибли 4 человека.
Источник: глава ОГА Виталий Бунечко в Telegram
Прямая речь Бунечка: "20 марта враг, наверное, впервые применил по предварительным данным "Грады".
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Было выпущено по Народицкой территориальной общине – по населенному пункту Селец.
Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо. Стреляют на севере области.
Мы продолжаем укреплять рубежи. Уверен, что мы победим".
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