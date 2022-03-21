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Житомирщину впервые обстреляли из "Градов", есть погибшие – ОГА

Роман ПетренкоПонедельник, 21 марта 2022, 11:57
Житомирщину впервые обстреляли из Градов, есть погибшие – ОГА
град, фото иллюстративное

Житомирскую область впервые с начала войны обстреляли из "Градов" – атаковали Селец, погибли 4 человека.

Источник: глава ОГА Виталий Бунечко в Telegram

Прямая речь Бунечка: "20 марта враг, наверное, впервые применил по предварительным данным "Грады".

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Было выпущено по Народицкой территориальной общине – по населенному пункту Селец.

Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо. Стреляют на севере области.

Мы продолжаем укреплять рубежи. Уверен, что мы победим".

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Темы: Житомирская областьвойнаРосcия
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