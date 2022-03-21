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Абрамович планує сховати дві яхти в Туреччині

Михайло Ткач, Ірина БалачукПонеділок, 21 березня 2022, 13:27
Яхта Абрамовича

Яхта Еclipse російського олігарха Романа Абрамовича, яку вже більше двох тижнів переганяють з Карибських островів у безпечну юрисдикцію, прямує до Туреччини.

 

160 метрова супер яхта Еclipse вартістю близько півмільярда доларів 4 березня вийшла із карибськогоострова Сент-Мартін, 12 березня дісталася Європи і наразі проходить повз грецький острів Кріт. Вже цієї доби судно може дістатися берегів Туреччини. 

 
 

В той же час видання Reuters повідомило, що 21 березня до Туреччини прийшла й друга яхта Абрамовича Solaris, яку раніше вдалося врятувати від санкцій, перегнавши з порту Барселони до Чорногорії. Саме з Чорногорії вона і прийшла до турецького курорту Дача. 

  

 

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Теми: Росіявійнаолігархи
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