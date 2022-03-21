Абрамович планує сховати дві яхти в Туреччині

Яхта Еclipse російського олігарха Романа Абрамовича, яку вже більше двох тижнів переганяють з Карибських островів у безпечну юрисдикцію, прямує до Туреччини.

160 метрова супер яхта Еclipse вартістю близько півмільярда доларів 4 березня вийшла із карибськогоострова Сент-Мартін, 12 березня дісталася Європи і наразі проходить повз грецький острів Кріт. Вже цієї доби судно може дістатися берегів Туреччини.

В той же час видання Reuters повідомило, що 21 березня до Туреччини прийшла й друга яхта Абрамовича Solaris, яку раніше вдалося врятувати від санкцій, перегнавши з порту Барселони до Чорногорії. Саме з Чорногорії вона і прийшла до турецького курорту Дача.