Абрамович планирует спрятать две яхты в Турции
Понедельник, 21 марта 2022, 12:27
Яхта Эclipse российского олигарха Романа Абрамовича, которую уже более двух недель перегоняют с Карибских островов в безопасную юрисдикцию, направляется в Турцию.
160-метровая суперяхта Эclipse стоимостью около полумиллиарда долларов 4 марта вышла из карибского острова Сент-Мартин, 12 марта добралась до Европы и проходит мимо греческого острова Крит. Уже 21 марта судно может добраться до берегов Турции.
В то же время издание Reuters сообщило, что 21 марта в Турцию пришла и вторая яхта Абрамовича Solaris, которую удалось спасти от санкций, перегнав из порта Барселоны в Черногорию. Именно из Черногории она и пришла в турецкий курорт Дача.
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