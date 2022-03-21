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Абрамович планирует спрятать две яхты в Турции

Михаил Ткач, Ирина БалачукПонедельник, 21 марта 2022, 13:27
Яхта Абрамовича

Яхта Эclipse российского олигарха Романа Абрамовича, которую уже более двух недель перегоняют с Карибских островов в безопасную юрисдикцию, направляется в Турцию.

 

160-метровая суперяхта Эclipse стоимостью около полумиллиарда долларов 4 марта вышла из карибского острова Сент-Мартин, 12 марта добралась до Европы и проходит мимо греческого острова Крит. Уже 21 марта судно может добраться до берегов Турции.

 
 

В то же время издание Reuters сообщило, что 21 марта в Турцию пришла и вторая яхта Абрамовича Solaris, которую удалось спасти от санкций, перегнав из порта Барселоны в Черногорию. Именно из Черногории она и пришла в турецкий курорт Дача.

  

 

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Темы: Росcиявойнаолигархи
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