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Херсон: росіяни розігнали мітинг за Україну, є поранені

"Українська правда"Понеділок, 21 березня 2022, 13:45
фото джерел УП

У Херсоні на площі Свободи російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь, є поранені.

Джерело: Мост із посиланням на очевидців, джерела УП

Деталі: Мост пише, що військові відкрили вогонь у повітря. Водночас серед людей є поранені, їх забирає швидка допомога.

На опублікованих відео видно, що люди намагалися підійти до пам'ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати.

За попередніми даними джерел УП, окупанти стріляли у мітингувальників.

Після цього почалися вибухи над містом і, очевидно, збиті ракети створили пожежу.

 
Херсон, 21.03.2022
Фото очевидців

Довідка: У Херсоні щодня проходять мітинги проти російських окупантів. На них збираються сотні людей.

 
фото очевидців

Теми: Херсонакціївійнаокупація
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