Херсон: росіяни розігнали мітинг за Україну, є поранені
У Херсоні на площі Свободи російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь, є поранені.
Джерело: Мост із посиланням на очевидців, джерела УП
Деталі: Мост пише, що військові відкрили вогонь у повітря. Водночас серед людей є поранені, їх забирає швидка допомога.
На опублікованих відео видно, що люди намагалися підійти до пам'ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати.
За попередніми даними джерел УП, окупанти стріляли у мітингувальників.
⚡️⚡️⚡️ Херсон.
Окупанти обстріляли мирний мітинг.
Нажаль є поранені pic.twitter.com/4XzIRWTfgW— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 21, 2022
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Після цього почалися вибухи над містом і, очевидно, збиті ракети створили пожежу.
Довідка: У Херсоні щодня проходять мітинги проти російських окупантів. На них збираються сотні людей.