Херсон: россияне разогнали митинг за Украину, есть раненые
В Херсоне на площади Свободы российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, есть раненые.
Источник: Мост со ссылкой на очевидцев, источники УП
Детали: Мост пишет, что военные открыли огонь в воздух. В то же время среди людей есть раненые, их забирает скорая помощь.
На опубликованных видео видно, что люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.
По предварительным данным источников УП, оккупанты стреляли в митингующих.
⚡️⚡️⚡️ Херсон.— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 21, 2022
Окупанти обстріляли мирний мітинг.
Нажаль є поранені pic.twitter.com/4XzIRWTfgW
После этого начались взрывы над городом и, видимо, сбитые ракеты создали пожар.
Справка: В Херсоне каждый день проходят митинги против российских оккупантов. На них собираются сотни людей.