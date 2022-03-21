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Херсон: россияне разогнали митинг за Украину, есть раненые

"Украинская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 13:45
фото источников УП

В Херсоне на площади Свободы российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, есть раненые.

Источник: Мост со ссылкой на очевидцев, источники УП

Детали: Мост пишет, что военные открыли огонь в воздух. В то же время среди людей есть раненые, их забирает скорая помощь.

На опубликованных видео видно, что люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.

По предварительным данным источников УП, оккупанты стреляли в митингующих.

После этого начались взрывы над городом и, видимо, сбитые ракеты создали пожар.

Херсон
Херсон, 21.03.2022
Фото очевидцев

Справка: В Херсоне каждый день проходят митинги против российских оккупантов. На них собираются сотни людей.

 
фото очевидцев

Темы: Херсонакциивойнаоккупация
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