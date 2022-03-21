Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Латвія пропонує використати усі заморожені активи РФ для відбудови України

Понеділок, 21 березня 2022, 12:59

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс пропонує використати усі заморожені за кордоном активи РФ на післявоєнну відбудову України.

Про це Ринкевичс написав у понеділок у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", - запропонував міністр.

Реклама:

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький збирається обговорити з опозицією питання конфіскації російського майна у країні.

Як повідомлялося, Франція після початку війни в Україні заблокувала активів російських олігархів на майже 850 мільйонів євро.

Теми: ЛатвіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Латвія
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
Останні новини
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
Усі новини...
Реклама: