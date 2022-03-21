Латвія пропонує використати усі заморожені активи РФ для відбудови України

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс пропонує використати усі заморожені за кордоном активи РФ на післявоєнну відбудову України.

Про це Ринкевичс написав у понеділок у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", - запропонував міністр.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький збирається обговорити з опозицією питання конфіскації російського майна у країні.

Як повідомлялося, Франція після початку війни в Україні заблокувала активів російських олігархів на майже 850 мільйонів євро.