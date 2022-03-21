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Латвія пропонує використати усі заморожені активи РФ для відбудови України

Понеділок, 21 березня 2022, 13:59

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс пропонує використати усі заморожені за кордоном активи РФ на післявоєнну відбудову України.

Про це Ринкевичс написав у понеділок у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", - запропонував міністр.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький збирається обговорити з опозицією питання конфіскації російського майна у країні.

Як повідомлялося, Франція після початку війни в Україні заблокувала активів російських олігархів на майже 850 мільйонів євро.

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Теми: ЛатвіяРосія
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