Латвія пропонує використати усі заморожені активи РФ для відбудови України
Понеділок, 21 березня 2022, 13:59
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс пропонує використати усі заморожені за кордоном активи РФ на післявоєнну відбудову України.
Про це Ринкевичс написав у понеділок у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", - запропонував міністр.
Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький збирається обговорити з опозицією питання конфіскації російського майна у країні.
Як повідомлялося, Франція після початку війни в Україні заблокувала активів російських олігархів на майже 850 мільйонів євро.
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