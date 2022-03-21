Латвия предлагает использовать все замороженные активы РФ для восстановления Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предлагает использовать все замороженные за границей активы РФ на послевоенное восстановление Украины.

Об этом Ринкевичс написал в понедельник в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Все замороженные российские активы как государства, так и частных лиц должны использоваться для послевоенного восстановления Украины", - предложил министр.

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Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намерен обсудить с оппозицией вопрос конфискации российского имущества в стране.

Как сообщалось, Франция после начала войны в Украине заблокировала активов российских олигархов почти на 850 миллионов евро.