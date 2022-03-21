Латвия предлагает использовать все замороженные активы РФ для восстановления Украины
Понедельник, 21 марта 2022, 13:59
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предлагает использовать все замороженные за границей активы РФ на послевоенное восстановление Украины.
Об этом Ринкевичс написал в понедельник в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Все замороженные российские активы как государства, так и частных лиц должны использоваться для послевоенного восстановления Украины", - предложил министр.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намерен обсудить с оппозицией вопрос конфискации российского имущества в стране.
Как сообщалось, Франция после начала войны в Украине заблокировала активов российских олигархов почти на 850 миллионов евро.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"