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На Одещині військовозобов’язаних хотіли переправляти через кордон за 2 тис доларів

Роман КравецьПонеділок, 21 березня 2022, 14:27

На Одещині затримано мешканця Білгород-Дністровського району, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон.

Джерело: Одеська обласна прокуратура у Facebook

Деталі: Зловмиснику вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через держкордон. 

За даними слідства, мешканець Білгород-Дністровського брав за свої "послуги" 2 тисячі доларів США з особи.

Дослівно: "19 березня 2022 року підозрюваний організував перевезення 6 чоловіків віком від 25 до 46 років в селі Старокозаче Білгород-Дністровського району, та у пішому порядку мав провести через кордон до Республіки Молдова. 

Особи були викриті військовослужбовцями Державної прикордонної служби України".

Деталі: Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчиненого правопорушення.

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Теми: ОдесаОдеська областьвійна
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