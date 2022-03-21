В Одесской области военнообязанных хотели переправлять через границу за 2 тыс долларов

В Одесской области задержан житель Белгород-Днестровского района, который наладил схему незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу.

Источник: Одесская областная прокуратура в Facebook

Детали: Злоумышленнику уже сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через госграницу.

По данным следствия, житель Белгород-Днестровского брал за свои "услуги" 2 тысячи долларов США с человека.

Дословно: "19 марта 2022 года подозреваемый организовал перевозку 6 мужчин в возрасте от 25 до 46 лет в селе Старокозаче Белгород-Днестровского района, и в пешем порядке должен был провести через границу в Республику Молдову.

Личности были разоблачены военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.

Детали: Сейчас решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к совершению правонарушения.